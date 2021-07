Milano, Sala perde popolarità mentre Fontana fa il 'pieno'. Il sondaggio del Sole24Ore (Di lunedì 5 luglio 2021) Sala giù. Fontana su. Un po' come le quotazioni di borsa. Scende la popolarità del sindaco di Milano Giuseppe Sala, ricandidato al mandato bis alle amministrative di ottobre. Il primo cittadino è ... Leggi su leggo (Di lunedì 5 luglio 2021)giù.su. Un po' come le quotazioni di borsa. Scende ladel sindaco diGiuseppe, ricandidato al mandato bis alle amministrative di ottobre. Il primo cittadino è ...

Advertising

DSantanche : Non è normale che in una città come Milano, in una zona viva e centrale, un ragazzino di 17 anni venga aggredito da… - DSantanche : Le priorità di @BeppeSala, che sarebbe (speriamo ancora per poco!) il sindaco di #Milano: l’ #Inginocchiarsi della… - uerterina : C’è già il candidato della destra per Milano! È Sala. - franco_sala : RT @MarieClaire_it: Appuntamenti, degustazioni, personaggi: dal 6 al 10 luglio torna Marie Claire Bistrot 2021 alla Cascina Nascosta di Mil… - UffailnickA : @infosubmarine 2/2 è indubbio Vergognoso non ci sia un politico, un sindaco, di sicuro non #sala, per quanto sta a… -