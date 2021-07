Milano, le gang di stranieri presentano il conto: aggressioni e rapine nelle zone della movida (Di lunedì 5 luglio 2021) Sei ragazzi egiziani arresti per rapina aggravata; una banda di una decina di ragazzi cinesi che aggredisce, senza apparente motivo, due connazionali davanti a un locale; un 17enne aggredito, forse a scopo di rapina, da un gruppo di coetanei nordafricani. Le cronache del giorno dopo continuano a restituire l’immagine di una Milano in preda alle gang di ragazzini stranieri, pronti a colpire specie di notte. Un 21enne aggredito a bottigliate e rapinato La rapina compiuta dai sei ragazzi egiziani, un 16enne e 5 maggiorenni tra i 20 e i 24 anni, si è consumata la notte scorsa nella zona dell’Arco della Pace. La vittima, un ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 5 luglio 2021) Sei ragazzi egiziani arresti per rapina aggravata; una banda di una decina di ragazzi cinesi che aggredisce, senza apparente motivo, due connazionali davanti a un locale; un 17enne aggredito, forse a scopo di rapina, da un gruppo di coetanei nordafricani. Le cronache del giorno dopo continuano a restituire l’immagine di unain preda alledi ragazzini, pronti a colpire specie di notte. Un 21enne aggredito a bottigliate e rapinato La rapina compiuta dai sei ragazzi egiziani, un 16enne e 5 maggiorenni tra i 20 e i 24 anni, si è consumata la notte scorsa nella zona dell’ArcoPace. La vittima, un ...

