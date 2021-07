Milano, Berlusconi sente Bernardo: ok a ticket con Albertini (Di lunedì 5 luglio 2021) Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha sentito questa sera al telefono il pediatra Luca Bernardo, sempre più vicino a diventare il candidato del centrodestra a Milano. A quanto si apprende, Berlusconi avrebbe dato il via libera a un ticket tra lo stesso Bernardo e l’ex sindaco Gabriele Albertini. Questo pomeriggio il pediatra milanese aveva incontrato anche la leader di Fdi, Giorgia Meloni, incassando un sostanziale via libera: “Mi ha fatto un’ottima impressione, di grande serietà e di grande umanità”, ha detto Meloni, che, invece, sull’ipotesi del ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 5 luglio 2021) Il leader di Forza Italia, Silvio, ha sentito questa sera al telefono il pediatra Luca, sempre più vicino a diventare il candidato del centrodestra a. A quanto si apprende,avrebbe dato il via libera a untra lo stessoe l’ex sindaco Gabriele. Questo pomeriggio il pediatra milanese aveva incontrato anche la leader di Fdi, Giorgia Meloni, incassando un sostanziale via libera: “Mi ha fatto un’ottima impressione, di grande serietà e di grande umanità”, ha detto Meloni, che, invece, sull’ipotesi del ...

