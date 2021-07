Milan, talento belga per Maldini: il piano per chiudere il colpo (Di lunedì 5 luglio 2021) La sessione estiva di calciomercato è cominciata. Il Milan ha nel mirino un colpo dal Belgio, e Maldini ha un piano per portarlo in Italia. Il Milan si prepara ad una stagione che vedrà di sicuro i rossoneri protagonisti. Dopo il ritorno in Champions League, la dirigenza punterà sulla possibilità di poter contare ancora sulla Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 5 luglio 2021) La sessione estiva di calciomercato è cominciata. Ilha nel mirino undal Belgio, eha unper portarlo in Italia. Ilsi prepara ad una stagione che vedrà di sicuro i rossoneri protagonisti. Dopo il ritorno in Champions League, la dirigenza punterà sulla possibilità di poter contare ancora sulla Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

_magnopaolo_ : Primi contatti del Milan per Adam Hlozek, attaccante giovane e di talento dello Sparta Praha, richiesta del club ce… - Footballiaa : @cmdotcom @86_longo La maggior parte dei tifosi del Milan non capisce perché Pioli non abbia usato più Hauge e ora… - FpRedAndBlack : @acmilan state facendo una cavolata con @jenspetter99, spero di sbagliarmi, ma è preoccupante che il Milan non poss… - DavidBasco86 : @RBonvecchi @Lucachiave01 @NandoPiscopo1 @musagete10 @manu_99a @Cap6Baresi paragone azzeccatissimo, damsgaard al Mi… - DavidBasco86 : @NandoPiscopo1 @RBonvecchi @musagete10 @manu_99a @Cap6Baresi se avesse giocato in un Bologna 6 li avrebbe fatti fac… -