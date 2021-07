Milan, nessun dubbio: scelto il nuovo terzino (Di lunedì 5 luglio 2021) Secondo quanto scritto dalla Gazzetta dello Sport, il Milan avrebbe già scelto su chi virare con decisione. Il nome non è affatto nuovo, anzi, è una conferma: i rossoneri vogliono trattenere Diogo ... Leggi su milanlive (Di lunedì 5 luglio 2021) Secondo quanto scritto dalla Gazzetta dello Sport, ilavrebbe giàsu chi virare con decisione. Il nome non è affatto, anzi, è una conferma: i rossoneri vogliono trattenere Diogo ...

FinallyMichele : vorrei scrivere molto preoccupato per il mercato del Milan, ma l'INPS non mi elargisce nessun tipo di previdenza sociale - SasageyoESM : RT @Anto__rus: Comunque non può essere casuale che in questa Italia dei record non ci sia nessun giocatore del Milan. - Gianpaolo_5 : @ariolsz @Angelredblack1 Non mi accanisco con nessuno, perché dovrei? Se il Milan riuscisse a venderlo a quelle cif… - Quetzalflipflop : RT @adrianoleo9: Amico in completino del Milan si fa una sega… Per vedere questi e tanti altri video riservati esclusivi che trovi qui -> h… - rossi_alby : Per fortuna il @acmilan non corre questo rischio, ma non ho letto nemmeno un rigo su qualsiasi giornale o nessun co… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan nessun Paratici e le sue rivelazioni ... e che non esiste nessun caso per il suo addio alla Juventus . Così si è passati a parlare di ... quindi il portiere numero uno della nazionale e del Milan non ha mai ricevuto nessuna offerta da parte ...

Milan, nessun dubbio: scelto il nuovo terzino Secondo quanto scritto dalla Gazzetta dello Sport, il Milan avrebbe già scelto su chi virare con decisione. Il nome non è affatto nuovo, anzi, è una conferma: i rossoneri vogliono trattenere Diogo ...

Milan, nessun dubbio: scelto il nuovo terzino MilanLive.it Calciomercato Milan, offerto Ribery: la situazione Calciomercato Milan, Frank Ribery è stato offerto al Milan dopo essersi svincolato dalla Fiorentina: rossoneri freddi ...

Gattuso torna a parlare: “non sono razzista e Mendes è un amico” Gattuso torna a parlare - Dopo il prematuro e inaspettato addio alla Fiorentina, Rino Gattuso è tornato a parlare e lo ha fatto ai microfoni de "La ...

