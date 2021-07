Milan, nel mirino c’è anche Domenico Berardi per l’attacco rossonero (Di lunedì 5 luglio 2021) Vista l’ultima stagione fatta al Sassuolo, Domenico Berardi è nel mirino di diverse squadre. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sull’attaccante c’è il Milan. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: L’Inter batte il Napoli, il riepilogo del mercoledì di A Probabili formazioni Sassuolo-Milan, Serie A Le probabili formazioni di Milan-Bodo Glimt, preliminari Europa League Il Milan batte il Celtic 1-3, il riepilogo delle italiane in Europa League Il ... Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 5 luglio 2021) Vista l’ultima stagione fatta al Sassuolo,è neldi diverse squadre. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sull’attaccante c’è il. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: L’Inter batte il Napoli, il riepilogo del mercoledì di A Probabili formazioni Sassuolo-, Serie A Le probabili formazioni di-Bodo Glimt, preliminari Europa League Ilbatte il Celtic 1-3, il riepilogo delle italiane in Europa League Il ...

Advertising

Davide_zeta_ : @rflgreco Ciao Raf. Venerdì sera su RAI uno nel post partita hanno chiesto un parere a Donadoni, accusando che il M… - sportli26181512 : La Gazzetta in apertura: 'Isco, il prezzo cala e il Milan ci crede': Nel taglio passo della prima pagina odierna de… - ERao23 : @RiddleHack1899 Io ho chiesto solamente si leggono mille cose per questo ho chiesto a te che ritengo affidabile nel parlare del nostro Milan - n9ve2 : @Sig_Ceretti #contijipejiacquitti ?? Liberare #Fazio e #Bianda anche a costo di rescindere, ma soprattutto… - outsider1899 : @geppetto23 Lo ammiravo già dal mondiale 2002… l’ho sognato per anni nel Milan… quando venne come avversario a San… -