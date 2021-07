Milan, c’è il riscatto di Tonali: ecco le nuove condizioni col Brescia (Di lunedì 5 luglio 2021) Secondo quanto riportato da Sky Sport, sarebbe terminata la telenovela inerente Sandro Tonali: il classe 2000 sarà riscattato e sarà presente al raduno dell’8 luglio. La fumata bianca è arrivata su nuove condizioni rispetto a quelle stabilite un anno fa. Dopo i 10 milioni già versati nelle casse della società del presidente Cellino, il Milan riscatterà il classe 2000 per 6 milioni e 900mila euro, più 3 ulteriori di bonus. Nell’operazione, il Diavolo ha inserito anche una contropartita tecnica per convincere le Rondinelle ad accettare i nuovi termini: al Brescia, infatti, si trasferirà il giovane Giacomo ... Leggi su sportface (Di lunedì 5 luglio 2021) Secondo quanto riportato da Sky Sport, sarebbe terminata la telenovela inerente Sandro: il classe 2000 sarà riscattato e sarà presente al raduno dell’8 luglio. La fumata bianca è arrivata surispetto a quelle stabilite un anno fa. Dopo i 10 milioni già versati nelle casse della società del presidente Cellino, ilriscatterà il classe 2000 per 6 milioni e 900mila euro, più 3 ulteriori di bonus. Nell’operazione, il Diavolo ha inserito anche una contropartita tecnica per convincere le Rondinelle ad accettare i nuovi termini: al, infatti, si trasferirà il giovane Giacomo ...

Advertising

AlfredoPedulla : #Kamara rifiuta per ora il rinnovo #Marsiglia: con il #Milan c’è anche la #Lazio - DiMarzio : #Calciomercato | La richiesta del #Milan dopo la prima offerta dell'Eintracht per #Hauge: c'è distanza tra le parti… - ZZiliani : Detto en passant. Le ironie per i 20 rigori a favore del #Milan in campionato (c'erano praticamente tutti) si sono… - sportface2016 : #Milan C'è il riscatto di Sandro #Tonali: ecco le nuove condizioni tra i rossoneri e il #Brescia - SparkesPenny : RT @velocevolo: Non c'è niente di più inutile che voler dimostrare qualcosa agli idioti Milan Kundera 'L'immortalità' ??Pedro Luis Raota '… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan c’è TMW - Kvaratskhelia, c'è il Milan ma anche il Napoli è vigile, le ultime CalcioNapoli24