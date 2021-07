Advertising

FirenzePost : Migranti: Nave Ocean Viking salva 21 presunti naufraghi. A bordo 65 persone, da sbarcare in Italia - Ockham24178095 : RT @fratotolo2: Il trafficante Idris conferma l’avvenuta ricezione della spedizione destinata alla nave #OceanViking di @SOSMedIntl. #migra… - Mirkosway74 : RT @fratotolo2: Il trafficante Idris conferma l’avvenuta ricezione della spedizione destinata alla nave #OceanViking di @SOSMedIntl. #migra… - marianomores61 : RT @fratotolo2: Quarto trasbordo effettuato dalla nave #OceanViking di @SOSMedIntl: ora a bordo 132 #migranti. - giandomenic45 : RT @fratotolo2: Quarto trasbordo effettuato dalla nave #OceanViking di @SOSMedIntl: ora a bordo 132 #migranti. -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti Nave

E un gruppo di, una trentina in tutto, hanno raggiunto, questa sera, Trapani a bordo dellaPaolo Veronese, proveniente da Pantelleria. Ad attenderli sulla banchina della stazione ...... la ong "si riserva di intraprendere ulteriori iniziative per contestare il provvedimento di fronte al Tar e chiedere un indennizzo dei danni subiti come risultato del fermo indebito dellae dei ...Al largo della Tunisia si contano almeno 43 persone annegate mentre tentavano l’attraversamento, mentre sulla spiaggia di Zawiya, in Libia, sono stati ritrovati 14 cadaveri di migranti, tra i quali un ...Altri due barconi - e sono arrivati a quota 9 per la giornata di oggi - sono stati rintracciati al largo di Lampedusa. Un altro natante, con 19 tunisini, fra cui due donne, è stato invece bloccato dav ...