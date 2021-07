Migranti | ancora assalto a Lampedusa Rampelli | «Lamorgese preoccupata? I porti li ha aperti lei»

(Di lunedì 5 luglio 2021) Continuano senza tregua gli sbarchi a. Da ieri a stamattina, attraverso una serie di approdi a bordo di barchini, sono arrivati 240, che si aggiungono ai 323 di sabato. L’hotspot di contrada Imbricola si trova così di nuovo al collasso, con 388ospitati a fronte di 250 posti. L’: altri 240da ieri In particolare, ieri si sono registrati nove sbarchi, che hanno portato sull’isola 216 persone, tra cui 68 donne e 11 minori. Stamattina altri 24 sono arrivati a bordo di un barchino, intercettato dalla Guardia di ...

Sulle tre imbarcazioni c'era un totale di 135e mancherebbero all'appello8 persone. Secondo invece quanto riferito dal direttore della Protezione civile locale, e riportato dall'...... non siamoriusciti a dare una risposta adeguata, efficace e comune". Lo ha detto il ... affinché siano rispettosi delle comunità di accoglienza e dei, cancellando l'odioso traffico che ...La visita del Presidente Mattarella da Emmanuel Macron: “Italia lasciata sola sul Covid”. Italia-Francia, Quirinale: “non si fermino i migranti in arrivo dall'Africa" ...Visita del Capo dello Stato a Parigi: "In Italia qualcuno si illude che si possa mettere il cartello divieto di ingresso dall'Africa". Intesa su tutti i fronti col presidente francese ...