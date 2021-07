Michelle Hunziker e l’addio alla sua cagnolina: “Vuoto incommensurabile e tanto dolore” (Di lunedì 5 luglio 2021) Chi ha vissuto con un animale domestico può comprendere il dolore che Michelle Hunziker ha raccontato sui social ieri 4 luglio. “Ovunque fossi, qualunque cosa facessi c’era lei”, ha scritto la nota conduttrice ricordando la cagnolina Lilly. “… Me la portavo ovunque… Ho sempre pensato in questi anni che non fosse possibile una vita senza di lei. Lilly era la mia amica. Amore puro, perpetuo e incondizionato. Ho il cuore spezzato perché ora non c’è più. Difficile pensare alla casa e alla nostra famiglia senza di lei. Un esserino così piccolo in grado di dare così tanto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 luglio 2021) Chi ha vissuto con un animale domestico può comprendere ilcheha raccontato sui social ieri 4 luglio. “Ovunque fossi, qualunque cosa facessi c’era lei”, ha scritto la nota conduttrice ricordando laLilly. “… Me la portavo ovunque… Ho sempre pensato in questi anni che non fosse possibile una vita senza di lei. Lilly era la mia amica. Amore puro, perpetuo e incondizionato. Ho il cuore spezzato perché ora non c’è più. Difficile pensarecasa enostra famiglia senza di lei. Un esserino così piccolo in grado di dare così...

