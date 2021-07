Michelle Hunziker | doloroso lutto | l’addio | “Ho il cuore spezzato”

Advertising

fendente1 : RT @PaolaBonfadelli: Ciao Lilly ?? Michelle Hunziker, addio al suo cane Lilly: le parole della conduttrice – DiLei - moriartyrules : RT @beasenzadante: Bello questo “mi dispiace aver discriminato il sud, proprio io che sono figlia di immigrati” di Imen Jane Stessa energy… - TerzoTempo54 : RT @AzzurraBarbuto: Scrissi questo articolo per Libero a fine aprile in seguito alla perdita della mia gatta, dopo 9 anni e mezzo di vita i… - brunamar14 : RT @PaolaBonfadelli: Ciao Lilly ?? Michelle Hunziker, addio al suo cane Lilly: le parole della conduttrice – DiLei - pinkplumcake : RT @beasenzadante: Bello questo “mi dispiace aver discriminato il sud, proprio io che sono figlia di immigrati” di Imen Jane Stessa energy… -

Ultime Notizie dalla rete : Michelle Hunziker

Lo sa beneche ieri ha voluto condividere con i propri fan la perdita della sua amata cagnolina Lilly , una barboncina nana color miele, che ben prima dell'arrivo di Leone e del ...leggi anche l'articolo >, il dolore per la morte di Lilly: "Ho il cuore spezzato perché ora non c'è più" Iva Zanicchi e il Covid, non è ancora finita: "Non leggo più, per non ...Michelle Hunziker condivide con fan tutto il suo dolore per la scomparsa di Lilly, la barboncina nana di 11 anni a cui era legatissima ...Amore. Da Michelle Hunziker a Chiara Ferragni, i Vip che amano i cani Diversi personaggi famosi condividono spesso dolci momenti con i loro amici e “figli” a quattro zampe ...