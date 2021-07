Michelle Hunziker dice addio alla sua Lilly: un vuoto che fa male (Di lunedì 5 luglio 2021) “Ovunque fossi, qualunque cosa facessi c’era lei…” inizia con queste parole il messaggio che Michelle Hunziker ha scritto sui social per la sua amatissima cagnolina Lilly. Chi segue la conduttrice sa quando Michelel fosse legata a Lilly che purtroppo è venuta a mancare. E la Hunziker le ha dedicato un lungo post di addio sui social. “Due occhietti scuri ed espressivi… sempre rivolti verso di me nell’attesa che le dicessi dove andare, cosa fare, a chi abbaiare , di essere presa in braccio per farsi dare un bacino e grattarla dietro quelle tenerissime orecchiette morbide che ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 5 luglio 2021) “Ovunque fossi, qualunque cosa facessi c’era lei…” inizia con queste parole il messaggio cheha scritto sui social per la sua amatissima cagnolina. Chi segue la conduttrice sa quando Michelel fosse legata ache purtroppo è venuta a mancare. E lale ha dedicato un lungo post disui social. “Due occhietti scuri ed espressivi… sempre rivolti verso di me nell’attesa che lessi dove andare, cosa fare, a chi abbaiare , di essere presa in braccio per farsi dare un bacino e grattarla dietro quelle tenerissime orecchiette morbide che ...

