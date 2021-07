Michelle Hunziker appare sconvolta dopo la perdita della sua cagnolina Lilly:”Ho il cuore spezzato” (Di lunedì 5 luglio 2021) Michelle Hunziker si sente a pezzi dopo la perdita della sua cagnolina Lilly. Spesso infatti, la sua amica fidata, è stata protagonista delle sue storie Instagram. Ha fatto parte della sua vita per ben undici anni. La celebre conduttrice ha raccontato tutto il dolore e lo sconforto che ha provato in seguito alla perdita dell’animale. L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 5 luglio 2021)si sente a pezzilasua. Spesso infatti, la sua amica fidata, è stata protagonista delle sue storie Instagram. Ha fatto partesua vita per ben undici anni. La celebre conduttrice ha raccontato tutto il dolore e lo sconforto che ha provato in seguito alladell’animale. L'articolo

Advertising

AzzurraBarbuto : Scrissi questo articolo per Libero a fine aprile in seguito alla perdita della mia gatta, dopo 9 anni e mezzo di vi… - infoitcultura : L addio di Michelle Hunziker alla sua amatissima barboncina Lilly - Amore4Zampe : Ecco cosa è successo ???? - lyyyly__ : RT @beasenzadante: Bello questo “mi dispiace aver discriminato il sud, proprio io che sono figlia di immigrati” di Imen Jane Stessa energy… - blogsicilia : #hunziker Dramma familiare per Michele Hunziker, 'ho il cuore spezzato' - -