Miami, abbattuto il resto del palazzo crollato dopo la sospensione delle ricerche (Di lunedì 5 luglio 2021) dopo la sospensione delle ricerche viene abbattuto ciò che rimaneva del palazzo crollato il 24 giugno scorso a Surfside. A quasi due settimane dalla tragedia, le speranze di ritrovare persone vive ... Leggi su leggo (Di lunedì 5 luglio 2021)lavieneciò che rimaneva delil 24 giugno scorso a Surfside. A quasi due settimane dalla tragedia, le speranze di ritrovare persone vive ...

Advertising

angiuoniluigi : RT @leggoit: Miami, il palazzo crollato sarà abbattuto per l'arrivo di una tempesta tropicale - leggoit : Miami, il palazzo crollato sarà abbattuto per l'arrivo di una tempesta tropicale - Luanastretti1 : Palazzo a Miami abbattuto come le torri gemelle ed il ponte Morandi - SilvioMarinoSan : RT @tankerenemy: Palazzo a Miami abbattuto come le torri gemelle ed il ponte Morandi - b_ludvig : Palazzo a Miami abbattuto come le torri gemelle ed il ponte Morandi -