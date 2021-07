Mia madre si sentì male quando morì mio padre. Cinque anni dopo le chiedono di pagare il ticket (Di lunedì 5 luglio 2021) La signora Maria Teresa Ceracchi, 82 anni, quasi 83, qualche giorno fa ha ricevuto per posta una lettera dal servizio sanitario regionale dell’Emilia Romagna. L’ha aperta, ha iniziato a leggerla e ha cercato subito una sedia per meglio capire, con calma, ed essere sicura di quel che le stavano chiedendo. “Gentile signora, dagli atti di questa Azienda non risulta ancora pagato il ticket per gli accessi al Pronto soccorso, come elencato in retro pagina (in neretto questa frase), per i quali è dovuta, ai sensi della normativa regionale, la somma complessiva di euro 25”. La signora Maria Teresa Ceracchi, vedova da quasi Cinque ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 5 luglio 2021) La signora Maria Teresa Ceracchi, 82, quasi 83, qualche giorno fa ha ricevuto per posta una lettera dal servizio sanitario regionale dell’Emilia Romagna. L’ha aperta, ha iniziato a leggerla e ha cercato subito una sedia per meglio capire, con calma, ed essere sicura di quel che le stavano chiedendo. “Gentile signora, dagli atti di questa Azienda non risulta ancora pagato ilper gli accessi al Pronto soccorso, come elencato in retro pagina (in neretto questa frase), per i quali è dovuta, ai sensi della normativa regionale, la somma complessiva di euro 25”. La signora Maria Teresa Ceracchi, vedova da quasi...

Advertising

ierrejon : Madre mia Pogba!! - ICryCauseOfROSE : Madre mia - _def3nceless : Ieri sono arrivati i libri che avevo ordinato da mia madre. Oggi che li ho aperti e presi in mano, posso ritenermi una bimba felice :) - ThynVh : @FORCEBTS_2 @BTS_twt MADRE MIA - TH1NK1NG0U7L0UD : RT @aurixstyles: mio padre: 'ma non puoi incazzarti ogni volta che diciamo qualcosa sui OnE dIrEcTiOn' mia madre: 'si ogni volta fa l'offe… -