Mi ha tagliato le gambe | sono sconvolta Morte Raffaella Carrà | Simona Ventura sotto-choc | una reazione straziante

La Morte di Raffaella Carrà, che ci lascia a 78 anni, ha sconvolto l'Italia. Tutta. Dal mondo dello spettacolo alla politica. E ci si stringe in lutto attorno all'icona della televisione italiana, alla ballerina e conduttrice, all'autrice e intervistatrice. È stato tutto, sul piccolo schermo. E tutto ciò che ha fatto ha scritto un pezzetto di storia del nostro Paese. E così ecco che tra i molti si uniscono al cordoglio Vasco Rossi, che sui social scrive: "Ciao Raffaella, viva Raffaella Carrà". Poi Cristiano Malgioglio: "sono addolorato e piango una amica meravigliosa."

Ultime Notizie dalla rete : tagliato gambe Raffaella Carrà: l'addio sui social da politici, amici e colleghi: 'Ha parlato al mondo di libertà e gioia' A lei si è unita Simona Ventura , recentemente sconvolta dalla perdita del regista Beldì: 'Questa notizia mi ha tagliato le gambe , sono incredula , non me l'aspettavo . Sconvolgente . Se ne va l'...

