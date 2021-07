Meteo | nella provincia etnea nuova settimana con caldo intenso | attesi valori fino a 40Â°C

Meteo, nella provincia etnea nuova settimana con caldo intenso: attesi valori fino a 40°C (Di lunedì 5 luglio 2021) Dopo un weekend caldo ma senza eccessi, la nuova settimana sarà caratterizzata dal ritorno dell'anticiclone africano con temperature in progressivo aumento da martedì e almeno fino a giovedì - venerdì. Leggi su cataniatoday (Di lunedì 5 luglio 2021) Dopo un weekendma senza eccessi, lasarà caratterizzata dal ritorno dell'anticiclone africano con temperature in progressivo aumento da martedì e almenoa giovedì - venerdì.

