Meteo, Italia tra anticiclone africano e temporali intensi: la situazione (Di lunedì 5 luglio 2021) Durante questa settimana l'anticiclone africano si riprenderà il Meteo Italiano. Infatti il flusso di aria calda si rafforzerà, ma occhio ai temporali. Dopo il break temporalesco che ha colpito il Nord Italia durante l'ultimo weekend, l'anticiclone è pronto a riprendersi il Meteo Italiano. Il flusso di aria calda proveniente dall'Africa potrebbe risultare addirittura più aggressivo, L'articolo proviene da Inews.it.

