Meteo in Campania: le previsioni per martedì 6 luglio (Di martedì 6 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiIl caldo record continuerà ancora. martedì 6 luglio al mattino in Campania, il cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature minime stazionarie o in lieve calo. Nel pomeriggio tempo in prevalenza soleggiato. Temperature massime senza grandi variazioni, fino a punte di 33-34 gradi. Venti di Maestrale da deboli a localmente moderati. Mari poco mossi. Avellino – Clima estivo con sole e temperature piuttosto elevate. Vento da Nord-Nord-Est con intensità di 11 Km/h. Temperature comprese tra 23 e 33 °C. Quota 0°C 4335 metri. In nottata bel tempo con cielo sereno. Vento da Nord-Est con intensità di 18 Km/h. Temperatura 20 ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 6 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiIl caldo record continuerà ancora.al mattino in, il cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature minime stazionarie o in lieve calo. Nel pomeriggio tempo in prevalenza soleggiato. Temperature massime senza grandi variazioni, fino a punte di 33-34 gradi. Venti di Maestrale da deboli a localmente moderati. Mari poco mossi. Avellino – Clima estivo con sole e temperature piuttosto elevate. Vento da Nord-Nord-Est con intensità di 11 Km/h. Temperature comprese tra 23 e 33 °C. Quota 0°C 4335 metri. In nottata bel tempo con cielo sereno. Vento da Nord-Est con intensità di 18 Km/h. Temperatura 20 ...

Advertising

anteprima24 : ** #Meteo in #Campania: le previsioni per martedì 6 luglio ** - infoitinterno : Meteo Napoli e Campania: temperature in aumento, salgono anche afa e umidità - ViViCentro : Ci attende un avvio di settimana stabile e termicamente più gradevole sulle nostre regioni meridionali: le torride… - anteprima24 : ** #Meteo in #Campania: le previsioni per lunedì 5 luglio ** - antonellaa262 : Meteo Campania: da lunedì 5 un vasto campo di alta pressione di origine subtropicale abbraccerà quasi tutta l’Itali… -