Mercedes-Benz - Nuova struttura aziendale per AMG, Maybach e Classe G (Di lunedì 5 luglio 2021) La Mercedes-Benz ha in programma di varare una Nuova struttura organizzativa per AMG (modelli ad alte prestazioni), Maybach (allestimenti di extra-lusso) e Classe G (fuoristrada di alta gamma). In particolare, secondo quanto confermato dalla Casa di Stoccarda alla stampa tedesca, in occasione del Salone dell'Auto di Monaco di Baviera (in calendario a settembre, ndr) sarà svelata un'apposita società che riunirà i tre sottomarchi della Stella a tre punte con l'obiettivo di ridurre i costi e, al contempo, di migliorarne la redditività, facendo leva soprattutto sulle vendite di veicoli ad alta ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 5 luglio 2021) Laha in programma di varare unaorganizzativa per AMG (modelli ad alte prestazioni),(allestimenti di extra-lusso) eG (fuoristrada di alta gamma). In particolare, secondo quanto confermato dalla Casa di Stoccarda alla stampa tedesca, in occasione del Salone dell'Auto di Monaco di Baviera (in calendario a settembre, ndr) sarà svelata un'apposita società che riunirà i tre sottomarchi della Stella a tre punte con l'obiettivo di ridurre i costi e, al contempo, di migliorarne la redditività, facendo leva soprattutto sulle vendite di veicoli ad alta ...

Advertising

guidicar : ?? Grazie al Sig. Raffaele per aver scelto Mercedes-benz ?? Complimenti! #GuidiCar #Mercedes #Consegne - 7Automoviles : MERCEDES-BENZ A 160 CLASE A 160 CDI del 2011 Precio 4.100€ #cochesocasion #cochessegundamano #mercedes-benz… - Jeezy5Starr : RT @Jeezy5Starr: FOR SALE ?????? 2014 Mercedes Benz ML 350 ??: 10m ??: Ogba - sectest9 : RT @To_BCloud: La scorsa settimana #MercedesBenz è stata oggetto di un #databreach imputabile a cause esterne. ??#cybersecurity #datamanage… - CyberSecurityN8 : RT @To_BCloud: La scorsa settimana #MercedesBenz è stata oggetto di un #databreach imputabile a cause esterne. ??#cybersecurity #datamanage… -

Ultime Notizie dalla rete : Mercedes Benz 18 Festival nazionale di beach volley Città di Sanremo: il bilancio Sanremo. A sette giorni dalla chiusura del 18 Festival nazionale di beach volley Città di Sanremo - Trofeo Gino Mercedes - Benz, la Polisportiva Riviera Volley tira le somme per una manifestazione che mancava in Liguria ed da Sanremo da 20 anni. "I dati sono chiari ed inequivocabili: 104 coppie iscritte nei 5 ...

Tesla fa 200, Musk a Torino, Volvo, eActros...settimana flash eActros Mercedes, ecco la versione di serie Non solo auto: Mercedes - Benz Trucks ha presentato la versione di serie dell' eActros, in produzione nei prossimi mesi a Wörth. I dati tecnici parlano di ...

Mercedes-Benz - Nuova struttura aziendale per AMG, Maybach e Classe G Quattroruote Mercedes-Benz GLC Coupé 43 4Matic Coupé AMG nuova a Seregno Annuncio vendita Mercedes-Benz GLC Coupé 43 4Matic Coupé AMG nuova a Seregno, Monza e Brianza nella sezione Auto nuove di Automoto.it ...

Mercedes-Benz Classe E 220 d Auto Sport del 2018 usata a Bastia Umbra Annuncio vendita Mercedes-Benz Classe E 220 d Auto Sport usata del 2018 a Bastia Umbra, Perugia nella sezione Auto usate di Automoto.it ...

Sanremo. A sette giorni dalla chiusura del 18 Festival nazionale di beach volley Città di Sanremo - Trofeo Gino, la Polisportiva Riviera Volley tira le somme per una manifestazione che mancava in Liguria ed da Sanremo da 20 anni. "I dati sono chiari ed inequivocabili: 104 coppie iscritte nei 5 ...eActros, ecco la versione di serie Non solo auto:Trucks ha presentato la versione di serie dell' eActros, in produzione nei prossimi mesi a Wörth. I dati tecnici parlano di ...Annuncio vendita Mercedes-Benz GLC Coupé 43 4Matic Coupé AMG nuova a Seregno, Monza e Brianza nella sezione Auto nuove di Automoto.it ...Annuncio vendita Mercedes-Benz Classe E 220 d Auto Sport usata del 2018 a Bastia Umbra, Perugia nella sezione Auto usate di Automoto.it ...