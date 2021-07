Mercato Juventus | prima cessione in vista | 10 milioni per il bianconero

Advertising

juventusfc : ?? Agnelli: «L'industria stava già vivendo un momento di difficoltà e fatica a rinnovarsi. C'è bisogno di riflession… - MondoBN : MERCATO, Deciso il futuro di Perin? - KanonGemini_ : @AleMala13 @rinobortone76 @GattaMario3 Il mercato di opportunità a cazzum ha portato a questo indebitamento, non è… - Ilarioforjuve : RT @ciolanoglu_z: ?? La #Juventus tramite il suo uomo mercato #Cherubini avrebbe chiesto informazioni per #Lukaku. ???? - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Juve, ricapitalizzazione sì, spese pazze no. Ecco la nuova strategia di #calciomercato -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Juventus

A 36 anni , con un anno dalla scadenza e a 6 mesi dalla possibilità di firmare gratis per qualcuno, Cristiano Ronaldo è quindi al centro di un intrigo diimportante per lache reputa ...Non crede che questo abbia inciso sul mio rapporto con la". Il ritorno di Allegri e il ... Poi sule in particolare su Pogba: "Credo sia molto difficile un suo ritorno. Non c'è mai ...Sulle prime pagine portoghesi di oggi, lunedì 5 luglio 2021, c'è spazio principalmente per il mercato e per il futuro di Joao Mario,.Miralem Pjanic potrebbe lasciare il Barcellona. Dalla Spagna giunge la notizia di un possibile addio del bosniaco dal Barcellona, addirittura a parametro ...