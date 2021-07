Mentre gli azzurri vincono i quarti, l’Italia perde la battaglia contro la plastica monouso (Di lunedì 5 luglio 2021) Il giorno prima il Ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani in un post annuncia l’entrata in vigore della direttiva europea SUP che proibisce la produzione e commercializzazione di alcuni prodotti in plastica monouso, il giorno dopo dichiara invece il rinvio a ottobre del suo recepimento. Sul tema delle grandi navi nel Canale della Giudecca a Venezia un giorno parte una decreto e il giorno dopo una riunione del Consiglio dei Ministri ci fanno sapere che sono vicini ad una soluzione, ma non ci illustrano quale. Noi di Marevivo chiediamo una Cabina di Regia per il Mare insieme a tutti gli stakeholder che vivono intorno al grande patrimonio ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 5 luglio 2021) Il giorno prima il Ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani in un post annuncia l’entrata in vigore della direttiva europea SUP che proibisce la produzione e commercializzazione di alcuni prodotti in, il giorno dopo dichiara invece il rinvio a ottobre del suo recepimento. Sul tema delle grandi navi nel Canale della Giudecca a Venezia un giorno parte una decreto e il giorno dopo una riunione del Consiglio dei Ministri ci fanno sapere che sono vicini ad una soluzione, ma non ci illustrano quale. Noi di Marevivo chiediamo una Cabina di Regia per il Mare insieme a tutti gli stakeholder che vivono intorno al grande patrimonio ...

Advertising

carlogubi : Un nuovo capolavoro di Arabia Viva, che fa passi avanti verso il nuovo rinascimento saudita. Spiace per i minions h… - CarloCalenda : Mentre Roma affonda nei rifiuti Gualtieri propone un’agenzia per gli investimenti e un tavolo per il giubileo. La p… - petergomezblog : Whirlpool Napoli, il grande bluff: l’intenzione di chiudere era già nel bilancio 2018. Ora il gruppo licenzia mentr… - agntfisherr : RT @leviswhqre: Seriamente gli uomini pensano che noi donne vediamo gli anime solo per attirare la loro attenzione? No perché io in realtà… - Gurdim1 : @UndyFanArt @mausuya @Untoldmage890 @scytales @ani_scribbles @cashumeru @EstellaKardia @art_bearu @STRmongrel… -