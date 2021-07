Melanzane a Beccafico | la vera ricetta della tradizione Siciliana | il piatto dell’estate pronto con pochi ingredienti

Leggi su cityroma

(Di martedì 6 luglio 2021) 3200 g di pecorino fresco 100 g di acciughe sotto sale 1 ciuffetto di basilico 2 uova pangrattato olio per friggere sale Preparazione Mondate leprivandole delle estremità superiore e inferiore, lavatele bene, quindi sbucciatele e tagliatele a fette nel sensolunghezza a uno spessore di circa 1 cm. Disponetele in un colapasta, salatele abbondantemente e fatele spurgare per circa 40 minuti in modo che perdano l’acqua amarognola di vegetazione. Tagliate il formaggio a dadini; lavate bene le acciughe, asciugatele e diliscatele; se sono troppo grosse spezzettatele; mondate, lavate e asciugate le ...