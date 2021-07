Medici e operatori no vax vanno al Tar: “Ricorso contro l’obbligo vaccinale”. Sono sempre di più (Di lunedì 5 luglio 2021) Cresce sempre più il numero di Medici e operatori sanitari che intendono fare Ricorso contro l’obbligo vaccinale. I sottoscrittori del Ricorso al Tar Sono infatti circa 500. I lavoratori che in Lombardia hanno siglato l’esposto presentato al Tar di Milano e di Brescia dall’avvocato ligure Daniele Granara chiedono l’annullamento, previa sospensione, dell’obbligo vaccinale per il mondo sanitario. Si legge sul Tempo: “Il riferimento, come spiega lo stesso legale (che aveva già sollevato la questione a Genova ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 5 luglio 2021) Crescepiù il numero disanitari che intendono fare. I sottoscrittori delal Tarinfatti circa 500. I lavoratori che in Lombardia hanno siglato l’esposto presentato al Tar di Milano e di Brescia dall’avvocato ligure Daniele Granara chiedono l’annullamento, previa sospensione, delper il mondo sanitario. Si legge sul Tempo: “Il riferimento, come spiega lo stesso legale (che aveva già sollevato la questione a Genova ...

Advertising

angela66762414 : RT @antonio_bordin: Siamo l’unico paese #UE a prevedere l’obbligo vaccinale per medici e operatori sanitari. Una vergogna indegna di un pae… - IulianaAdriana3 : RT @HANIA243474887: Partito il ricorso contro l’obbligo di vaccinazione ad opera di una grande numero di medici e operatori sanitari. Secon… - RomanatoM : RT @GuidoDeMartini: ?? #NoObbligoVaccinale ?? Sono oltre 900 gli operatori sanitari che in Umbria non risultano vaccinati. «Se fosse una li… - atestaltasempre : RT @sabrimaggioni: Sospendono centinaia di medici ed operatori sanitari di ospedali bollati come no vax senza domandarsi chi assisterà in c… - romanoziroldo : RT @sabrimaggioni: Sospendono centinaia di medici ed operatori sanitari di ospedali bollati come no vax senza domandarsi chi assisterà in c… -