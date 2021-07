McLaren da 170mila euro prende fuoco improvvisamente. Illeso l'autista

(Di lunedì 5 luglio 2021) La vacanza di un turista arrivato in Italia dalla Scandinavia ha rischiato di trasformarsi in tragedia su una delle strade più conosciute delle Dolomiti. L'uomo mentre viaggiava sul passo del Pordoi, ...

L'uomo mentre viaggiava sul passo del Pordoi, si è accorto del fumo e di alcune fiamme che improvvisamente sono uscite dal motore del suo bolide, unada oltreeuro e si è messo in ...da oltreeuro in fiamme sul passo del Pordoi, tragedia sfiorata sulle Dolomiti. Il tutto è stato documentato in un video amatoriale pubblicato sui social network dal proprietario dell'...Era arrivato dalla Scandinavia con la sua fiammante McLaren sino in Italia ma la sua vacanza ha rischiato di trasformarsi in tragedia su una delle strade più conosciute delle Dolomiti. Mentre ...