Maxi operazione antimafia tra Palermo e Roma | 85 arresti Tra loro Casamonica che importavano droga nella Capitale

(Di lunedì 5 luglio 2021) I tentacoli del clan, storica e temuta famiglia sinti, abbruzzese d'origine ena d'adozione, si estendevano fino in Sicilia, dove trattavano grosse partite didirettamente con ...

... imprenditore partinicese attivo nel settore vinicolo, Michele Vitale esponente dell'omonima famiglia, che nell'odierna rivestirebbe, secondo gli inquirenti, un ruolo apicale. Le indagini ...Gordio, droga primo affare di Cosa Nostra E' la produzione e il traffico di traffico l'attività più redditizia per la mafia. E' uno dei particolari che emerge dall'Gordio ...I tentacoli del clan Casamonica, storica e temuta famiglia sinti, abbruzzese d'origine e romana d'adozione, si estendevano fino in Sicilia, dove trattavano grosse partite di ...Nelle prime ore di oggi, nella provincia palermitana ed in più regioni del territorio nazionale, la Direzione Distrettuale Antimafia - Sezione territoriale “Palermo”- della locale Procura della Repubb ...