Maxi blitz in Sicilia: droga, armi e racket tra Palermo e Trapani, 85 arresti [NOMI, VIDEO e DETTAGLI] (Di lunedì 5 luglio 2021) Spacciavano tonnellate di droga nella Sicilia occidentale, erano i leader nella produzione di marijuana e gestivano il mandamento mafioso di Partinico: 85 arresti Nelle prime ore di oggi, nella provincia palermitana ed in più regioni del territorio nazionale, la Direzione Distrettuale Antimafia – Sezione territoriale “Palermo”- della locale Procura della Repubblica, ha delegato il Comando Provinciale di Palermo e la Direzione Investigativa Antimafia per l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 85 indagati (63 in carcere, 18 agli arresti domiciliari e 4 ... Leggi su cityroma (Di lunedì 5 luglio 2021) Spacciavano tonnellate dinellaoccidentale, erano i leader nella produzione di marijuana e gestivano il mandamento mafioso di Partinico: 85Nelle prime ore di oggi, nella provincia palermitana ed in più regioni del territorio nazionale, la Direzione Distrettuale Antimafia – Sezione territoriale “”- della locale Procura della Repubblica, ha delegato il Comando Provinciale die la Direzione Investigativa Antimafia per l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 85 indagati (63 in carcere, 18 aglidomiciliari e 4 ...

