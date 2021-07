Mattarella: partnership Italia-Francia fondamentale per l’Europa (Di lunedì 5 luglio 2021) (Teleborsa) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha definito la partnership italo-francese “fondamentale per l’Europa”. “Questo è il mio primo viaggio all’estero dopo la pandemia. Sono lieto sia stato in Francia. Ringrazio Macron per il ricordo delle vittime.Italia e Francia hanno un legame unico che si basa su valori condivisi, storia comune”, ha dichiarato Mattarella a fianco del Presidente francese dopo il loro incontro all’Eliseo. “Abbiamo parlato con Macron come intensificare le nostre relazioni. Da tutto ciò nasce l’esigenza di un ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 5 luglio 2021) (Teleborsa) – Il Presidente della Repubblica, Sergio, ha definito laitalo-francese “per”. “Questo è il mio primo viaggio all’estero dopo la pandemia. Sono lieto sia stato in. Ringrazio Macron per il ricordo delle vittime.hanno un legame unico che si basa su valori condivisi, storia comune”, ha dichiaratoa fianco del Presidente francese dopo il loro incontro all’Eliseo. “Abbiamo parlato con Macron come intensificare le nostre relazioni. Da tutto ciò nasce l’esigenza di un ...

Advertising

Agenzia_Ansa : L'abbraccio tra Sergio Mattarella e il presidente francese Emmanuel Macron al palazzo dell'Eliseo. 'La partnership… - infoitinterno : Mattarella: partnership Italia-Francia fondamentale per l'Europa - DividendProfit : Mattarella: partnership Italia-Francia fondamentale per l’Europa - infoitinterno : Mattarella: “Italia-Francia è partnership essenziale per Ue” - Italia_Notizie : Italia-Francia, Mattarella: «Partnership essenziale per Ue». Via al servizio civile franco-italiano -