Mattarella a Parigi da Macron: "Italia e Francia legame unico" (Di lunedì 5 luglio 2021) (Adnkronos) - "Sono lieto che il primo viaggio" dopo i lockdown dovuti alla pandemia di Covid-19 "sia la visita di Stato in Francia, perché" i due paesi "condividono un legame davvero unico, che si basa su valori condivisi, su storia in comune, su visioni condivise". Sono le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell'incontro con il presidente francese Emmanuel Macron al palazzo dell'Eliseo a Parigi. Un legame, sottolinea Mattarella, che "si basa sul rapporto culturale intensissimo che c'è tra Francia e ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 luglio 2021) (Adnkronos) - "Sono lieto che il primo viaggio" dopo i lockdown dovuti alla pandemia di Covid-19 "sia la visita di Stato in, perché" i due paesi "condividono undavvero, che si basa su valori condivisi, su storia in comune, su visioni condivise". Sono le parole del presidente della Repubblica, Sergio, in occasione dell'incontro con il presidente francese Emmanuelal palazzo dell'Eliseo a. Un, sottolinea, che "si basa sul rapporto culturale intensissimo che c'è trae ...

Quirinale : Il Presidente #Mattarella ???? arriva all’aeroporto di #Parigi - Orly per la Visita di Stato in #Francia ???? - chr_masset : Al Pavillon d’Honneur di Orly con il Ministro @JY_LeDrian e l’Ambasciatrice Teresa #Castaldo, per accogliere il Pr… - repubblica : Parigi, incontro Armani-Mattarella: 'Il presidente ha capito che tutto il settore della moda ce la sta mettendo tut… - ANSA_med : Macron, Italia-Francia unite su Libia, frizioni alle spalle. Accoglie Mattarella a Parigi, noi insieme per solidari… - lifestyleblogit : Mattarella a Parigi da Macron: 'Italia e Francia legame unico' - -