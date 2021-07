Matilda De Angelis: Vorrei essere Madame, non Nicole Kidman (Di lunedì 5 luglio 2021) E dopo il David di Donatello, Leonardo, Sanremo, The Undoing, Matilda De Angelis (25 anni) ha vinto il Premio di Miglior attrice al Taormina Film Festival 2021. Il film è Atlas e l’8 luglio esce nei cinema. Andiamo a vederlo… Festival che va, premio che conquista. Matilda De Angelis, 25 anni, è la miglior attrice del Taormina Film Fest 2021. Davvero, chi la ferma più? Matilda De Angelis, bolognese doc, 25 anni, ha appena vinto il Premio di Miglior attrice al taormina Film Fest 2021 per Atlas (nella foto). Inarrestabile, davvero… Matilda De Angelis in ... Leggi su amica (Di lunedì 5 luglio 2021) E dopo il David di Donatello, Leonardo, Sanremo, The Undoing,De(25 anni) ha vinto il Premio di Miglior attrice al Taormina Film Festival 2021. Il film è Atlas e l’8 luglio esce nei cinema. Andiamo a vederlo… Festival che va, premio che conquista.De, 25 anni, è la miglior attrice del Taormina Film Fest 2021. Davvero, chi la ferma più?De, bolognese doc, 25 anni, ha appena vinto il Premio di Miglior attrice al taormina Film Fest 2021 per Atlas (nella foto). Inarrestabile, davvero…Dein ...

Advertising

EdTroiano : RT @PecoraroScanio: TAORMINA: COLORI, CULTURA, NATURA UN TESORO del TURISMO ITALIANO al 67 film festival con bell’omaggio di Francesca Mich… - tvsvizzera : 10 anni fa in un attentato a Marrakesh morirono tre ticinesi. Il regista Niccolo Castelli si è ispirato a quell'epi… - il_Tommi13 : @Ma__Ra7 Però hai la certezza che non si tratta di foto originali. Di gran lunga meglio Matilda De Angelis che si m… - CinecittaNews : Matilda De Angelis: 'Atlas e i miei film come sport estremi' - RSInews : 'Atlas' premiato a Taormina - Riconoscimento alla protagonista Matilda de Angelis per il film del regista ticinese… -