Ultime Notizie dalla rete : Massacra gli "Massacra" gli spaghetti e viene insultata: la presentatrice belga risponde in italiano Eefje Depoortere, presentatrice di eventi eSports di nazionalità belga, prima della sfida dei quarti di finale di Euro 2020 contro l'Italia aveva deciso di provocarci spezzando gli spaghetti e servendoli con patatine e maionese. Dopo la vittoria degli azzurri si è scusata, ma sul web è stata ricoperta di insulti. Ecco allora la sua risposta in italiano

Chiara Gualzetti, il crollo del sedicenne: 'Demoni e voci superiori, così l'ho uccisa' La massacra e se ne va, portandosi via il coltello. Quando all'ora di pranzo papà Vincenzo e mamma ... E quando gli chiedono di mostrare le chat Instagram scambiate tra loro risponde: 'Le ho eliminate ...

“Massacra” gli spaghetti e viene insultata: la presentatrice belga risponde in italiano Toro News Gianni Morandi massacrato dalla morte della sua amica: “Non ci voglio credere…” Raffaella Carrà si è appena spenta, all'età di settantotto anni. Ecco il messaggio carico di tristezza da parte di Gianni Morandi ...

"Il Decamerone? L'ha scritto Dante": i peggiori strafalcioni della Maturità 2021 Gli autori della letteratura italiana anche questa volta i più “maltrattati” dai maturandi. Ma non sono mancati gli scivoloni in altre materie: c’è addirittura chi ha ipotizzato una improbabile parent ...

