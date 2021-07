Marvel: 5 cose che vorremmo vedere nella Fase 4 al cinema (Di lunedì 5 luglio 2021) Con l'arrivo di Black Widow nelle sale, parliamo di ciò che vorremmo vedere al cinema durante la Fase Quattro del Marvel cinematic Universe. La lunga attesa è finita: il 7 luglio, con l'esordio di Black Widow nelle sale (e due giorni dopo anche su Disney+ con la modalità Premier Access), inizia finalmente la componente cinematografica della Fase Quattro del Marvel cinematic Universe, che dovrebbe durare fino al 2023 (condizionale d'obbligo perché non è ancora stato precisato se gli attualmente ignoti titoli previsti per il ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 5 luglio 2021) Con l'arrivo di Black Widow nelle sale, parliamo di ciò chealdurante laQuattro deltic Universe. La lunga attesa è finita: il 7 luglio, con l'esordio di Black Widow nelle sale (e due giorni dopo anche su Disney+ con la modalità Premier Access), inizia finalmente la componentetografica dellaQuattro deltic Universe, che dovrebbe durare fino al 2023 (condizionale d'obbligo perché non è ancora stato precisato se gli attualmente ignoti titoli previsti per il ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Marvel: 5 cose che vorremmo vedere nella Fase 4 al cinema - oblivale_void : Here we are: i miei acquisti di ieri 1) kiabi - pantaloncino 2/3/4) primark: telo mare arcobaleno, mutande, calzi… - _roadtosaturn : la marvel da infinity war ed engame è un disastro e manco ci stanno provando a sistemare le cose con le serie tv e… - AVECMOl : son cazzi delle persone che guardano la marvel(?) a me personalmente non piace per niente, ho visto tutti i film e… - _folklorely : @inablackxout (Sono quei tweet dove riportano le unpopular opinion della gente). Quello che non capisco di chi l’ha… -