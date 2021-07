Martina Franca | incidente | 19enne in rianimazione Asportati milza ed un rene Ricoverato anche il conducente della moto che ha investito l' operatore della protezione civile

(Di lunedì 5 luglio 2021)ieri pomeriggio in via Madonna dell’Arco, frae Locorotondo. Unvolontario dell’associazione Uomo 2000 di Locorotondo, sul posto per lo spegnimento di un incendio, è statoper cause da dettagliare da una. Ilinal “Santissima Annunziata” di Taranto. Sottoposto ad intervento chirurgico nella notte ha subìto l’asportazionee di un, in condizioni meno ...

Incidente ieri pomeriggio sulla strada a margine della vecchia Martina Franca-Locorotondo. Un 19enne volontario dell'associazione Uomo 2000 di Locorotondo, sul posto per lo spegnimento di un incendio, è stato investito per cause da dettagliare da una moto. Il ragazzo è stato trasportato in rianimazione al "Santissima Annunziata" di Taranto. Sottoposto ad intervento chirurgico nella notte ha subìto l'asportazione della milza ed un rene.