Martina Caironi | «Mi riprenderò il record mondiale»

(Di lunedì 5 luglio 2021) Un incidente in moto nel 2007 ha costrettoa riprogrammare la sua vita, con una protesi al posto della gamba sinistra. Oggi, alla vigilia delle Paralimpiadi,deve riprogrammarsi ancora una volta: «Qualche mese fa mi sono vista strappare ildel mondo sui 100 metri da una new entry fortissima e giovanissima, Ambra Sabatini. Quando ti succede una cosa del genere alla vigilia di un evento così importante la motivazione cresce ancora di più: la preparazione deve diventare oltremodo raffinata». Saper accettare una sconfitta dopotutto deve far parte dell’equipaggiamento mentale di ogni atleta. ...

A trascinare l'Italia ci aveva pensato(Fiamme Gialle) che sarà presente agli Assoluti. Sono state sue le uniche due medaglie d'oro europee conquistate nei 100 e lungo T63, e sempre ...... oro a Londra e Rio, che sarà sicura protagonista nel peso e nel disco e che torna in campo dopo diversi mesi di riabilitazione per l'intervento al tendine di Achille, e di, recente ...La grande attesa per questa prima giornata di gare agli Assoluti di Concesio è stata totalmente ripagata. Per celebrare l’ultimo importante appuntamento dell’Atletica paralimpica prima delle Paralimpi ...Atletica paralimpica, Assoluti di Concesio: sfida Caironi-Sabatini-Contrafatto nei 100, Legnante al rientro in gara - La Torre 1905 - Sport ...