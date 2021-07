Marocchino massacra la moglie davanti alla figlia | il gesto della piccola che ha posto fine all’orrore

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 5 luglio 2021) Per sette anni ha patito in silenzio percosse, lesioni, maltrattamenti ed anche violenze a sfondo sessuale. Ma quando è stata picchiata per l’ennesina voltaha deciso di chiamare la polizia e di denunciare il marito: per questo gli agentiquestura di Prato hanno arrestato un cittadinodi 35 anni. All’alba è giunta infatti al 112 la segnalazione di un’aggressione in ambito familiare nella zona di Tobbiana. La donna, anche lei marocchina di 35 anni, ha riferito di essere stata picchiata dal marito e di essersi rifugiata, con ladi 11 anni, nella ...