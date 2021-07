Maria de Buenos Aires a Catanzaro | tornare alla musica dal vivo è inebriante

(Di lunedì 5 luglio 2021) Esistono momenti che segnano passaggi importanti, fondamentali, come quello da me vissuto ieri sera nel magico contesto del Parco della Biodiversità di: dopo un anno e mezzo di totale assenza dalle scene delladal, e da un’ultima volta con un Piovani non troppo entusiasmante, sono finalmente tornato ai suoni veri, reali, materici, quelli che attraversandoti le cellule, in una sola parola, ti riportano in vita. E l’ho fatto nella splendida occasione di un’opera che fin dprima battuta è a sua volta interamente attraversata, morsa, avvolta dai caldi ritmi del tango argentino, la ...

Non poteva mancare il ricordo di Astor Piazzolla, con l'esecuzione della celebre opera tango "María de Buenos Aires" che sarà eseguita in forma scenica completa in coproduzione con l'Orchestra ...