Mara Venier spiazza Giulia Stabile: “Ho visto le foto con il tuo fidanzato”, la tenera reazione della ballerina (Di lunedì 5 luglio 2021) Giulia Stabile da Mara Venier Ieri sera, domenica 4 luglio, è andato in una onda su Rai 1 Una voce per Padre Pio, il programma a scopo benefico che ogni anno raccoglie fondi per la Onlus omonima per aiutare i bambini in Africa. Registrato a fine giugno, la trasmissione è stata condotta da Mara Venier L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 5 luglio 2021)daIeri sera, domenica 4 luglio, è andato in una onda su Rai 1 Una voce per Padre Pio, il programma a scopo benefico che ogni anno raccoglie fondi per la Onlus omonima per aiutare i bambini in Africa. Registrato a fine giugno, la trasmissione è stata condotta daL'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

marianomores61 : Mara Venier a Pierpaolo Sileri: Domani iniziano i 50enni lei si vaccina 'grazie a Dio ne ho 49' - MechaPardula : Zero voglia di lavorare, l'unica mia spinta giornaliera è la mia collega Paola, 50% Mara Venier 50% Madrina del Pri… - 99per100 : RT @99per100: #ILPIÙGRANDEDITUTTI #THEGREATESTFALL TELEVISIONE ?????? Vota, RT e fai votare il MIGLIOR PERSONAGGIO TV FEMMINILE di tutti i tem… - grancetto : RT @grancetto: @comein1specchio @Bobbio65M Mara Venier Paolo Bonolis Roberto Mancini Pubblicità di un siero sperimentale chiamato Vaccino.… - mrbassetti : RT @Moonlightshad1: Su @RaiUno c'è la serata Padre Pio con 'zia Mara' [Venier]. A voi pare servizio pubblico questo? A me, no. -