Maneskin primi al mondo | roba da non credere E loro festeggiano con questa foto impensabile | Guarda

(Di lunedì 5 luglio 2021) Un successo dopo l'altro per iche in seguito alla vittoria all'Eurovision Song Contest 2021, si portano a casa il primo posto della Spotify Global Chart. Tutto merito del brano "Beggin'", che ha collezionato nelle ultime 24 ore 7.469.689 stream. Con queste cifre la band romana ha superato la cantautrice statunitense Olivia Rodrigo, ora al secondo posto con "good 4 u". "Questi bambini sono appena arrivati ??al primo posto nella classifica globale", è stato il commento social, con tanto didida piccoli, con cui i quattro hanno festeggiato il successo. Solo ieri ierano approdati a ...

I Maneskin festeggiano un altro grande risultato: con 7,5 milioni di stream sono al primo posto della Global Chart di Spotify.