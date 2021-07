Mancini difende Immobile dalle critiche: la frase che ha zittito tutti (Di lunedì 5 luglio 2021) Il commissario tecnico dell’Italia, Roberto Mancini, in conferenza stampa ha parlato delle critiche ad Immobile in vista della semifinale contro la Spagna. Roberto Mancini si schiera coi suoi, difende Ciro Immobile, sottoposto a dure critiche a causa del rendimento in occasione della sfide contro Austria e Belgio di Euro 2020. Sicuramente il centravanti della Lazio Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 5 luglio 2021) Il commissario tecnico dell’Italia, Roberto, in conferenza stampa ha parlato delleadin vista della semifinale contro la Spagna. Robertosi schiera coi suoi,Ciro, sottoposto a durea causa del rendimento in occasione della sfide contro Austria e Belgio di Euro 2020. Sicuramente il centravanti della Lazio Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

