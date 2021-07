Malika parla della gogna mediatica e del GF Vip: “Ho detto di no” (Di lunedì 5 luglio 2021) La storia di Malika Chalhy ha toccato il cuore di tutti. Dopo essere stata cacciata di casa perché lesbica, le due raccolte fondi a suo favore le hanno permesso di risollevarsi. Spendendo parte dei soldi acquistando una Mercedes e un cane da oltre 2.500 euro, la 22enne ha sollevato un polverone mediatico senza precedenti. Malika... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 5 luglio 2021) La storia diChalhy ha toccato il cuore di tutti. Dopo essere stata cacciata di casa perché lesbica, le due raccolte fondi a suo favore le hanno permesso di risollevarsi. Spendendo parte dei soldi acquistando una Mercedes e un cane da oltre 2.500 euro, la 22enne ha sollevato un polverone mediatico senza precedenti.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

AnnaRomanelli65 : Ora a @radiopopmilano si parla di #Malika L'unica cosa che è venuta in mente di fare per lei è raccogliere soldi.Le… - GiuseppeporroIt : Malika Chalhy parla della gogna mediatica a cui è sottoposta e fa una confessione sul Grande Fratello Vip… - blogtivvu : Malika parla della gogna mediatica e del GF Vip: “Ho detto di no” - MauroB8 : @francyfra197979 Imen, Malika stuoli di follower e più se ne parla e più queste ragazze arrivano 'in alto'. Io sper… - Monia415 : @Joker3Reloaded @ReginaNera6 @malika Quindi chiunque parla con lei deve avere a che fare anche con te, da solo non ce la fa? -