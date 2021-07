Malika Chalhy, Fabrizio Corona non ha dubbi: “Vi stanno prendendo per il cu**”. La storia (Di lunedì 5 luglio 2021) “In questi giorni vi siete divertiti a sputtanarmi, da lunedì inizierò a divertirmi io”, ha scritto sui social Malika Chalhy annunciando di fatto azioni legali. Continua a suscitare polemiche il caso della ragazza ventiduenne di Castelfiorentino ripudiata dai suoi genitori perché lesbica, da un qui una raccolta fondi di quasi 150 mila euro e la scoperta nei giorni scorsi di acquisti dispendiosi fatti con i soldi delle donazioni: da una Mercedes Classe A da 17 mila euro a un bulldog francese di 2.500 euro. Si aggiunge il commento di Fabrizio Corona: “Nel marasma di questi giorni, finalmente qualcuno che ha il coraggio di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 luglio 2021) “In questi giorni vi siete divertiti a sputtanarmi, da lunedì inizierò a divertirmi io”, ha scritto sui socialannunciando di fatto azioni legali. Continua a suscitare polemiche il caso della ragazza ventiduenne di Castelfiorentino ripudiata dai suoi genitori perché lesbica, da un qui una raccolta fondi di quasi 150 mila euro e la scoperta nei giorni scorsi di acquisti dispendiosi fatti con i soldi delle donazioni: da una Mercedes Classe A da 17 mila euro a un bulldog francese di 2.500 euro. Si aggiunge il commento di: “Nel marasma di questi giorni, finalmente qualcuno che ha il coraggio di ...

