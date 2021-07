Malika Chalhy al Grande Fratello Vip 6? Lei svela: “Ho detto no” (Di lunedì 5 luglio 2021) Malika, intervistata dal Corriere della sera, si difende dopo gli insulti ricevuti per aver utilizzato parte dei soldi della raccolta fondi per acquistare una Mercedes e un cane da 2500 euro Dopo l’inchiesta di Selvaggia Lucarelli su Tpi su come Malika ha speso i soldi della raccolta fondi, la ragazza è stata bersagliata sui social dagli insulti e al Corriere della Sera spiega: «La gogna me la prendo tutta, ma chi mi ci mette non è migliore di me. A 22 anni nessuno ha fatto uno sbaglio? Di quale sbaglio sto parlando? Ho fatto una scelta affrettata. Magari dovevo trovarmi prima un lavoro. Se ho detto che mi sono tolta uno sfizio? Sono stata ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 5 luglio 2021), intervistata dal Corriere della sera, si difende dopo gli insulti ricevuti per aver utilizzato parte dei soldi della raccolta fondi per acquistare una Mercedes e un cane da 2500 euro Dopo l’inchiesta di Selvaggia Lucarelli su Tpi su comeha speso i soldi della raccolta fondi, la ragazza è stata bersagliata sui social dagli insulti e al Corriere della Sera spiega: «La gogna me la prendo tutta, ma chi mi ci mette non è migliore di me. A 22 anni nessuno ha fatto uno sbaglio? Di quale sbaglio sto parlando? Ho fatto una scelta affrettata. Magari dovevo trovarmi prima un lavoro. Se hoche mi sono tolta uno sfizio? Sono stata ...

