Malagò: “Non condivido la scelta di Sinner, non è piaciuta al sistema sportivo” (Di lunedì 5 luglio 2021) “Con Sinner ci ho parlato, ci siamo messaggiati. E’ una scelta. Personalmente la rispetto, ma da presidente del Coni, da italiano e patriota, non la posso condividere. Musetti farà sicuramente bene e non lo farà rimpiangere, però le modalità sicuramente al sistema sportivo non sono piaciute”. Lo ha detto il presidente del Coni Giovanni Malagò, commentando la scelta del tennista altoatesino Jannik Sinner di rinunciare alle Olimpiadi di Tokyo, a margine della presentazione degli Open d’Italia di golf. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 5 luglio 2021) “Conci ho parlato, ci siamo messaggiati. E’ una. Personalmente la rispetto, ma da presidente del Coni, da italiano e patriota, non la posso condividere. Musetti farà sicuramente bene e non lo farà rimpiangere, però le modalità sicuramente alnon sono piaciute”. Lo ha detto il presidente del Coni Giovanni, commentando ladel tennista altoatesino Jannikdi rinunciare alle Olimpiadi di Tokyo, a margine della presentazione degli Open d’Italia di golf. SportFace.

Italia - Serbia, Petrucci: "Risultato eccezionale, mai provata una gioia così". Non c'è stato uno che non abbia pianto. È una gioia indescrivibile, l'Olimpiade è in assoluto la ... 'Sono contento anche per il Coni, Malagò ha battuto il mio record di Atene 2004 - dice ridendo ...

