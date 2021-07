Mafia | Partinico | colpo ai boss Fardazza Arrestata collaboratrice giustizia Giusy Vitale

(Di lunedì 5 luglio 2021) La notizia della sua collaborazione con lascosse Cosa nostra. Oggi, sorella dei capi del mandamento mafioso diLeonardo e Vito, i, torna in carcere nell’ambito dell’indagine che ha portato all’emissione di 85 misure cautelari. Passata alla guida del clan dopo la detenzione dei fratelli Leonardo e Vito, poi divenuta

... nel novembre del 2017, grazie all'intuito investigativo degli uomini dell'arma di. Gli ...partinicesi" che fa "presagire futuribili scenari di nuove e forse imminenti guerre dinella ...Arrestata Giusy Vitale Tra gli arrestati, c'è anche Giusy Vitale, sorella dei capi del mandamento mafioso diLeonardo e Vito e collaboratrice di giustizia. La donna è tornata in carcere. ...L'inchiesta avviata nel 2017. Gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione mafiosa, concorso esterno in associazione mafiosa, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, reati i ...