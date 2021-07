(Di lunedì 5 luglio 2021)– All’alba di oggi, 5 luglio 2021, i carabinieri del Comando Provinciale die la Direzione Distrettuale Antihanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 85 indagati; tutti ritenuti – a vario titolo – responsabili di associazione mafiosa, concorso esterno in associazione mafiosa, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, reati in materia di armi, droga, estorsione e corruzione. Sono 63 le persone detenute in carcere, 18 quelle poste ai domiciliari e 4 all’obbligo di dimora e presentazione alla polizia. L’, rinominata ‘Gordio’, 81 aè stata svolta contestualmente ...

Adnkronos : Maxi blitz di #mafia nel Palermitano: 81 arresti, anche una pentita. - CorriereCitta : Mafia, maxi operazione tra Palermo e Roma: arrestata la ‘pentita’ Giusy Vitale - Marcell78225090 : RT @LaNotiziaTweet: Mafia, maxi operazione a #Palermo. Dia e Carabinieri smantellato con 85 arresti il mandamento di #Partinico. Controllav… - Turlupini : RT @serebellardinel: #Mafia, 81 arresti in maxi blitz: anche la pentita Giusy Vitale! Duro colpo al mandamento di Partinico, nel Palermitan… - divorex82 : RT @LaNotiziaTweet: Mafia, maxi operazione a #Palermo. Dia e Carabinieri smantellato con 85 arresti il mandamento di #Partinico. Controllav… -

"Ddl Zan mette a rischio i diritti"/ Scaraffia: "non trasformare desideri in pretese" La... PAPA FRANCESCO OPERATO, COME STA?/ Bollettino medico 5 luglio: "degenza in 7 giorni", GIUSY VITALE,...I numeri sono daoperazione. Ecco l'elenco di tutti gli 81 arrestati nel blitz di carabinieri e Dia coordinati ... hashish e marijuana da Gela a Palermo: 9 arresti Tags: Droga ·Smantellate dagli inquirenti - che non hanno beneficiato del contributo di collaboratori di giustizia - cinque organizzazioni finalizzate al traffico di stupefacenti a Partinico: a capeggiarle ..." Colpire i traffici di droga si è rivelata la strategia vincente per indebolire l'organizzazione mafiosa, noi continueremo a colpire tutti i sistemi di ...