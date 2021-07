Mafia | maxi blitz contro il mandamento di Partinico | 81 arresti

(Di lunedì 5 luglio 2021) L'inchiesta avviata nel 2017. Gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione mafiosa, concorso esterno in associazione mafiosa, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, reati in materia di armi, droga, estorsione e corruzione. Arrestata anche una collaboratrice di giustizia

Operazione "Gordio". Ottantuno arresti (63 in carcere e 18 agli arresti domiciliari) e 4 misure di obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria. E' il bilancio dell'operazione "Gordio"...blitz antimafia in Sicilia occidentale. I carabinieri del Comando provinciale di Palermo e la ...criminali che consente di presagire futuribili scenari di nuove e forse imminenti guerre di...L'inchiesta avviata nel 2017. Gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione mafiosa, concorso esterno in associazione mafiosa, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, reati i ...Le 5 organizzazioni criminali sono accusate di associazione mafiosa, traffico di stupefacenti, reati in materia di armi, estorsione e corruzione ...