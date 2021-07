Mafia, 81 arresti in maxi blitz: anche la pentita Giusy Vitale (Di lunedì 5 luglio 2021) Duro colpo al mandamento mafioso di Partinico (Palermo). Nelle prime ore di oggi, nella provincia palermitana e in più regioni del territorio nazionale, la Direzione Distrettuale AntiMafia di Palermo, ha delegato il Comando provinciale dei carabinieri di Palermo e la Direzione Investigativa AntiMafia per l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 85 indagati (63 in carcere, 18 agli arresti domiciliari e 4 sottoposti ad obblighi di dimora e presentazione alla polizia giudiziaria) ritenuti a vario titolo responsabili di associazione mafiosa, concorso esterno in associazione mafiosa, associazione finalizzata al ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 5 luglio 2021) Duro colpo al mandamento mafioso di Partinico (Palermo). Nelle prime ore di oggi, nella provincia palermitana e in più regioni del territorio nazionale, la Direzione Distrettuale Antidi Palermo, ha delegato il Comando provinciale dei carabinieri di Palermo e la Direzione Investigativa Antiper l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 85 indagati (63 in carcere, 18 aglidomiciliari e 4 sottoposti ad obblighi di dimora e presentazione alla polizia giudiziaria) ritenuti a vario titolo responsabili di associazione mafiosa, concorso esterno in associazione mafiosa, associazione finalizzata al ...

