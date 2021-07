(Di lunedì 5 luglio 2021) “Era un’occasione troppo magnifica per non coglierla. Negli ultimi anni nessuno ha avuto questa possibilità. Sono stati mesi intensi di preparazione, ma poi quando ho visto le immagini e quello che è stato realizzato, sono veramente felice”. Così, uno degli artisti più innovativi dell’attuale scena musicale italiana, descrive all’Adnkronos l’emozione prima di ‘’, l’evento unico in streaming gratuito che andrà onlinealle ore 21.00 sul canale youtube dell’artista. llsarà un percorso dal tramonto all’alba e vedrà alternarsi diversi ospiti su tre scenografie allestite in ...

Advertising

zazoomblog : Musica: Mace stasera concerto storico sul tetto della Galleria di Milano (2) - #Musica: #stasera #concerto… - TV7Benevento : **Musica: Mace, stasera concerto storico sul tetto della Galleria di Milano** (2)... - TV7Benevento : **Musica: Mace, stasera concerto storico sul tetto della Galleria di Milano**... -

Ultime Notizie dalla rete : Mace stasera

Adnkronos

Le playlist di Sorrisi Numero 25 del 22 giugno 2021 Marco Mengoni - MaLo aspettavamo da ... Venerus, Frah Quintale &- Appartamento Il trio di artisti, ascoltatissimi in streaming, non ......lo ha portato a collaborare a inizio 2021 cone Salmo, altri due importanti esponenti della scena rap italiana, per la premiatissima ' La canzone nostra '. Marco Mengoni, video "Ma"/ ...Roma, 5 lug. (Adnkronos) – “Era un’occasione troppo magnifica per non coglierla. Negli ultimi anni nessuno ha avuto questa possibilità. Sono stati mesi intensi di preparazione, ma poi quando ho visto ..."Era un'occasione troppo magnifica per non coglierla. Negli ultimi anni nessuno ha avuto questa possibilità. Sono stati mesi intensi di preparazione, ma poi quando ho visto le immagini e quello che è ...