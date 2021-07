Ma com'è ridotto? Bobo Vieri filmato in queste condizioni al tavolo di un ristorante: impensabile | Guarda (Di lunedì 5 luglio 2021) Che brutta fine, per un bomber - in tutti i sensi - come Bobo Vieri. Ovviamente si scherza, ma le immagini sono... impietose. L'ex bomber giramondo, infatti, crolla addormentato al tavolo di un ristorante a Milano Marittima. Peccato che a quel tavolo fosse presente anche Alessandro Matri, che ha filmato l'accaduto per poi pubblicare il tutto sui social. Per inciso, il mitico Bobo-gol pare avere il "vizietto" di addormentarsi in situazioni piuttosto peculiari. Il precedente risale infatti allo scorso maggio, quando a Coverciano fu Alessandro Del Piero a immortalare ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 luglio 2021) Che brutta fine, per un bomber - in tutti i sensi - come. Ovviamente si scherza, ma le immagini sono... impietose. L'ex bomber giramondo, infatti, crolla addormentato aldi una Milano Marittima. Peccato che a quelfosse presente anche Alessandro Matri, che hal'accaduto per poi pubblicare il tutto sui social. Per inciso, il mitico-gol pare avere il "vizietto" di addormentarsi in situazioni piuttosto peculiari. Il precedente risale infatti allo scorso maggio, quando a Coverciano fu Alessandro Del Piero a immortalare ...

Advertising

anna_cassano_ : guardate dove mi sono ridotto - galli_pippo : RT @CCFCattaneo: 'Il debito pubblico non deve essere “ripagato” nel senso di portato a zero, e neanche ridotto. Casomai rifinanziato, ma qu… - galli_pippo : RT @CCFCattaneo: Società ingiusta, economia debole: perché i maestri di Letta (Andreatta, Prodi) hanno raccontato la bufala che andasse rid… - PseudoEly : RT @lameduck1960: Il made in Italy ridotto in ciabatte. Però costano 650 euro. Da Via Condotti è tutto, a voi la linea. - Emmachampagne95 : RT @iMatteo_Pau: Fotocamera più grande, notch ridotto, nuova colorazione, display a 120hz e ora si parla anche di ricarica wireless inversa… -

Ultime Notizie dalla rete : com ridotto Dee Dee Bridgewater in concerto a Campovalano di Campli: ecco quando ...(non è prevista la seduta ed è vietato l'ingresso dei passeggini nell'area concerto) ridotto 4/8 ... Per infomazioni su come ottenere pass accompagnatore è necessario scrivere a info@abruzzodalvivo.com I ...

XXXII edizione del Memorial Francesco Calise, tempo di ringraziamenti Continua il presidente Ciano Cosmo, vedere, anche se in tono ridotto rispetto agli anni precedenti, ... https://www.facebook.com/calisecup/ * Instagram : https://www.instagram.com/gaetahandball84/ *...

Anticipazioni di ArcoMadrid 2021 Artribune Un recente studio dice che mangiare abitualmente questi alimenti riduce il rischio di ictus cerebrali Un pensiero rafforzato anche da un recente studio pubblicato l’anno scorso sull’European Heart Journal. Un recente studio dice che mangiare abitualmente questi alimenti riduce il rischio di ictus cere ...

...(non è prevista la seduta ed è vietato l'ingresso dei passeggini nell'area concerto)4/8 ... Per infomazioni su come ottenere pass accompagnatore è necessario scrivere a info@abruzzodalvivo.I ...Continua il presidente Ciano Cosmo, vedere, anche se in tonorispetto agli anni precedenti, ... https://www.facebook./calisecup/ * Instagram : https://www.instagram./gaetahandball84/ *...Un pensiero rafforzato anche da un recente studio pubblicato l’anno scorso sull’European Heart Journal. Un recente studio dice che mangiare abitualmente questi alimenti riduce il rischio di ictus cere ...