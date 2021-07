M5S, a Conte la guida politica: Grillo vuole l?ultima parola su «valori e ideali» (Di lunedì 5 luglio 2021) Se Grillo «voleva più di una diarchia», come ha detto qualche giorno fa Giuseppe Conte, la disputa potrebbe risolversi rapidamente. Ma poichè il problema dei Sette Saggi... Leggi su ilmattino (Di lunedì 5 luglio 2021) Se«voleva più di una diarchia», come ha detto qualche giorno fa Giuseppe, la disputa potrebbe risolversi rapidamente. Ma poichè il problema dei Sette Saggi...

Advertising

CarloCalenda : Il #M5S era finito dopo il primo governo Conte. Sono stati salvati dal PD. Per quanto mi riguarda devono solo scomp… - petergomezblog : M5s, Conte ai suoi: “Bene la mediazione di Grillo per evitare la scissione. Ma restino miei punti fermi”. Di Maio:… - marcocappato : Finché terranno segreto lo Statuto sul quale discutono non sarà un dibattito politico, ma una rissa di potere. Epp… - LanataSilvio : RT @HSkelsen: Salvo che l'inaffidabile di #Renzi ha fatto sì che potesse arrivare #Draghi, +500K vaccinazioni al giorno, l'approvazione del… - apavo75 : RT @grazierenzi: “Se no vincono le destre” Caro PD, per me M5S e Conte fanno schifo quanto la Meloni e Salvini -